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1 час назад

Полицейские задержали участника конфликта со стрельбой в центре Махачкалы

ТАСС

Полицейские задержали одного из трех участников конфликта в центре Махачкалы, в ходе которого был ранен мужчина. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские задержали участника конфликта со стрельбой в центре Махачкалы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личности участников инцидента и доставили одного из них в отдел. Принимаются меры к задержанию еще двух подозреваемых", - говорится в сообщении.

Конфликт, в ходе которого из травматического пистолета был ранен 22-летний местный житель, произошел вечером 18 мая на улице Коркмасова. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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