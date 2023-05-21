В Подмосковье заживо сгорел подросток

По имеющимся у источника данным, в сарае 14-летнего юношу заперли его друзья. Таким образом ребята хотели пошутить над приятелем. Они забили дверь гвоздями и ушли. В это время в сарае по неизвестной причине начался пожар. Запертый школьник не смог выбраться из помещения и погиб. Причины возгорания устанавливаются.