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В Подмосковье заживо сгорел подросток

Подросток заживо сгорел в сарае в подмосковном поселке Дубовая Роща, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

В Подмосковье заживо сгорел подросток
© Мослента

По имеющимся у источника данным, в сарае 14-летнего юношу заперли его друзья. Таким образом ребята хотели пошутить над приятелем. Они забили дверь гвоздями и ушли. В это время в сарае по неизвестной причине начался пожар. Запертый школьник не смог выбраться из помещения и погиб. Причины возгорания устанавливаются.

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Серпухова заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы.

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