Семь активных участников забастовки на заводе УАЗ задержаны сотрудниками РОВД Засвияжского района Ульяновска, об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный, сообщает 73online.ru. Поскольку предприятие выполняет гособоронзаказ, остановку его работы могут расценить как саботаж, говорится в публикации.

По словам Алексея Куринного, работников задержали по заявлению гендиректора УАЗа Алексея Спирина по факту незаконной остановки рабочего процесса и мероприятий, которые едва не помешали выполнению гособоронзаказа. Как отметил депутат, задержание проведено с целью давления на рабочих.

В ответ на слова депутата работники УАЗа записали видеообращение, в котором заявили, что сотрудников используют в своих интересах политики, которые «не заходили на завод несколько лет». Заводчане рассказали, что повышение зарплат происходит ежегодно, но это заслуга не депутатов, а результат работы трудового коллектива УАЗа.