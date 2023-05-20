Мужчина устроил стрельбу в спортзале в Красноярске

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной в Свердловском районе Красноярска неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца и потребовало передачи денежных средств, а затем скрылось", - говорится в сообщении.