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В Красноярске неизвестный стрелял и требовал денег у администрации спортзала

Полиция проводит проверку по факту стрельбы в спортивном зале в Свердловском районе Красноярска, где, по сообщению очевидцев, неизвестный стрелял из оружия и требовал у администратора зала денег. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Мужчина устроил стрельбу в спортзале в Красноярске
© РИА Новости

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной в Свердловском районе Красноярска неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца и потребовало передачи денежных средств, а затем скрылось", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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