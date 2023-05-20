В Воронеже ликвидируют крупный пожар на складах

В Воронеже загорелось складское помещение с деревянными поддонами. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание, сообщает пресс-служба МЧС по Воронежской области.

По данным ведомства, 20 мая 2023 года в 09:40 в экстренные службы поступило сообщение о крупном возгорании на Ленинском проспекте. Приехавшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит складское помещение с деревянными поддонами на площади 1200 квадратных метров.

По предварительной информации, во время возгорания никто не пострадал.

В тушении пожара принимают участие около 80 человек и 22 единицы техники.