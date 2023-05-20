В Москве нашли дрон возле здания Академии водного транспорта
На юге Москвы охранник во время обхода территории Академии водного транспорта обнаружил беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На место происшествия выехали представители экстренных служб.
Ранее сообщалось, что возле медцентра в Люберцах нашли сломанный беспилотник MAVIC-3.
Специалисты провели тщательный осмотр дрона. Выяснилось, что карта памяти и батарея не сохранились. Предположительно, их забрал неизвестный владелец устройства.
Остатки дрона были отправлены на экспертизу.
Напомним, что использование беспилотных летательных аппаратов в столице запрещено.