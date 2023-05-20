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В Москве нашли дрон возле здания Академии водного транспорта

На юге Москвы охранник во время обхода территории Академии водного транспорта обнаружил беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В Москве нашли дрон возле здания Академии водного транспорта
© Telegram-канал Baza

На место происшествия выехали представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что возле медцентра в Люберцах нашли сломанный беспилотник MAVIC-3.

Специалисты провели тщательный осмотр дрона. Выяснилось, что карта памяти и батарея не сохранились. Предположительно, их забрал неизвестный владелец устройства.

Остатки дрона были отправлены на экспертизу.

Напомним, что использование беспилотных летательных аппаратов в столице запрещено.

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