В Москве две школьницы попали под поезд
СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух 15-летних девочек на железнодорожных путях МЦД в районе станции Щербинка в Новой Москве.
Как сообщает РЕН ТВ, подростки получили смертельные травмы после того, как их сбил поезд, следующий по маршруту Царицыно – Львовская.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее "Свободная пресса" писала, что ссора в центре Москвы закончилась стрельбой. По информации пресс-службы столичного главка, ранены два человека.
Происшествие случилось утром пятницы, 19 мая, на улице Маросейка. По данным полиции, это был бытовой конфликт между тремя мужчинами.