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В Москве две школьницы попали под поезд

СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух 15-летних девочек на железнодорожных путях МЦД в районе станции Щербинка в Новой Москве.

В Москве две школьницы попали под поезд
© ТАСС

Как сообщает РЕН ТВ, подростки получили смертельные травмы после того, как их сбил поезд, следующий по маршруту Царицыно – Львовская.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Свободная пресса" писала, что ссора в центре Москвы закончилась стрельбой. По информации пресс-службы столичного главка, ранены два человека.

Происшествие случилось утром пятницы, 19 мая, на улице Маросейка. По данным полиции, это был бытовой конфликт между тремя мужчинами.

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