В Москве две школьницы попали под поезд

СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух 15-летних девочек на железнодорожных путях МЦД в районе станции Щербинка в Новой Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, подростки получили смертельные травмы после того, как их сбил поезд, следующий по маршруту Царицыно – Львовская.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Свободная пресса" писала, что ссора в центре Москвы закончилась стрельбой. По информации пресс-службы столичного главка, ранены два человека.