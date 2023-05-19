На Кубани задержали пытавшегося поджечь релейный шкаф мужчину

По данным регионального главка МВД, следственно-оперативная группа обнаружила на месте спички, обгоревшие фрагменты бумаги со следами горючей жидкости. Находящееся внутри оборудование не повреждено, на движение составов происшествие не повлияло.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Однако в краевом Управлении ФСБ заявили, что рассмотрят вопрос о переквалификации по статье о диверсии. Санкции по ней предусматривают наказание сроком до двадцати лет лишения свободы.