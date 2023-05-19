На Кубани задержали пытавшегося поджечь релейный шкаф мужчину
Инцидент произошёл на перегоне «Агроном-Динская».
По данным регионального главка МВД, следственно-оперативная группа обнаружила на месте спички, обгоревшие фрагменты бумаги со следами горючей жидкости. Находящееся внутри оборудование не повреждено, на движение составов происшествие не повлияло.
Подозреваемым в поджоге оказался житель Краснодара 2004 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Однако в краевом Управлении ФСБ заявили, что рассмотрят вопрос о переквалификации по статье о диверсии. Санкции по ней предусматривают наказание сроком до двадцати лет лишения свободы.