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На Кубани задержали пытавшегося поджечь релейный шкаф мужчину

Инцидент произошёл на перегоне «Агроном-Динская».

На Кубани задержали пытавшегося поджечь релейный шкаф мужчину
© РИА Новости

По данным регионального главка МВД, следственно-оперативная группа обнаружила на месте спички, обгоревшие фрагменты бумаги со следами горючей жидкости. Находящееся внутри оборудование не повреждено, на движение составов происшествие не повлияло.

Подозреваемым в поджоге оказался житель Краснодара 2004 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Однако в краевом Управлении ФСБ заявили, что рассмотрят вопрос о переквалификации по статье о диверсии. Санкции по ней предусматривают наказание сроком до двадцати лет лишения свободы.

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