В «первом небоскребе Москвы» обнаружили череп и кости

В подвале дома 2/10 на Калашном переулке, известного в качестве первого небоскреба Москвы, обнаружили череп и кости. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

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Источник телеканала сообщил, что человеческие останки нашли во время проведения ремонтных работ. Он также отметил, что дом «жилой».