В «первом небоскребе Москвы» обнаружили череп и кости
В подвале дома 2/10 на Калашном переулке, известного в качестве первого небоскреба Москвы, обнаружили череп и кости. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Источник телеканала сообщил, что человеческие останки нашли во время проведения ремонтных работ. Он также отметил, что дом «жилой».
В «РЕН ТВ» указали, что здание также называют «дом Моссельпрома». На его фасаде по-прежнему есть рекламный слоган «Нигде кроме как в Моссельпроме», автором которого является поэт Владимир Маяковский.