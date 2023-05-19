МВД России объявило в розыск прокурора МУС

МВД России объявило в розыск прокурора международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
В карточке базы данных ведомства указано, что гражданин разыскивается по статье Уголовного кодекса России.
11 мая глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил о намерении объявить в розыск судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» российского лидера.
17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что это якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.