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ФСБ завела дело против правозащитников «Мемориала»*

ФСБ возбудила дело в отношении экс-руководителя пермского отделения организации «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Роберта Латыпова и главы «Центра исторической памяти» Александра Чернышова за контрабанду исторических документов в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

ФСБ завела дело против правозащитников «Мемориала»*
© РИА Новости

Отмечается, что указанные лица попытались вывезти в ФРГ документы «Мемориала», которые представляют культурную и историческую ценность.

«Фигурантами дела являются Роберт Латыпов и Александр Чернышов», — заявили агентству.

Еще один источник РИА Новости указал, что у члена СПЧ Светланы Маковецкой, ее мужа Игоря Аверкиева, члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, экс-омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной, соучредителя «Центра исторической памяти» Веры Седининой, журналистки Татьяны Черепановой и адвоката Оксаны Асауленко прошли обыски в связи с названным делом.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области правоохранители проверяли деятельность местного отделения организации «Мемориал».

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