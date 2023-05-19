На мэра Новой Каховки совершено покушение

Да, был удар ракетами. У кого-то, не с очень добрыми мыслями, мы знаем, кто это такие, была получена недостоверная информация, где я живу, и сразу в 7:45 произошло разрушение, а в 7:50 опубликовали, что меня убили, — заявил он.