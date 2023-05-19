$79.91-0.1386.28-0.22

У Miss Moscow Mini Кристины Попушой украли кольцо в ресторане

В одном из столичных ресторанов у победительницы конкурса Miss Moscow Mini 2016 Кристины Попушой украли кольцо. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

У Miss Moscow Mini Кристины Попушой украли кольцо в ресторане
© T.me/ENews112

По словам 34-летней модели, находясь в заведении «Ривер клаб», в какой-то момент она отправилась в дамскую комнату. Там на раковине она случайно забыла кольцо из серебра. Украшение было инкрустировано драгоценным камнем. Когда Кристина вспомнила о кольце и вернулась забрать его, украшения уже не было.

В настоящее время полиция проверяет ресторан и ищет похитителя.

Ранее стало известно о краже в доме актрисы Натальи Фатеевой. По словам звезды, пока она находилась в больнице, сиделка украла из ее дома деньги, личные вещи и продукты.

Женщина по имени Майясар работала у артистки последние полгода. Звезда советского экрана посетовала, что это уже не первый случай воровства у нее, однако она не состоянии обойтись без посторонней помощи дома.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий