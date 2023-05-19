У Miss Moscow Mini Кристины Попушой украли кольцо в ресторане

В одном из столичных ресторанов у победительницы конкурса Miss Moscow Mini 2016 Кристины Попушой украли кольцо. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

© T.me/ENews112

По словам 34-летней модели, находясь в заведении «Ривер клаб», в какой-то момент она отправилась в дамскую комнату. Там на раковине она случайно забыла кольцо из серебра. Украшение было инкрустировано драгоценным камнем. Когда Кристина вспомнила о кольце и вернулась забрать его, украшения уже не было.

В настоящее время полиция проверяет ресторан и ищет похитителя.

Ранее стало известно о краже в доме актрисы Натальи Фатеевой. По словам звезды, пока она находилась в больнице, сиделка украла из ее дома деньги, личные вещи и продукты.