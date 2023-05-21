Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Аляски

Сейсмологи зарегистрировали у берегов Аляски землетрясение магнитудой 4,9. Об этом информирует Геологическая служба США. По данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 3,4 км от населенного пункта Атту-Стейшен, в настоящее время почти покинутой обособленной местности, где проживают порядка 20 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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О жертвах и разрушениях не сообщалось. По оценке сейсмологов, это землетрясение не должно причинить значительного ущерба. Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у берегов Новой Каледонии.