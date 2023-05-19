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Силовики пришли с обысками к членам Совета по правам человека в Перми

Сотрудники силовых структур пришли с обысками к двум членам Совета по правам человека (СПЧ) в Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Силовики пришли с обысками к членам Совета по правам человека в Перми
© РИА Новости

По сведениям издания, силовики побывали в квартире бывшей уполномоченной по правам человека в Пермском крае, сотрудницы общества «Мемориал» (признано в России иноагентом и запрещено судом) Татьяны Марголиной. Кроме того, они наведывались к Светлане Маковецкой, которая управляет фондом независимых исследований «Грани».

Позже адвокат Елена Першикова рассказала, что с пермских правозащитников после обысков взяли подписку о неразглашении, пишет агентство Ura.ru.

По ее словам, обыски в Перми проходили у журналистки Татьяны Черепановой и адвоката Оксаны Асауленко. Она допустила, что все мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении пермского отделения «Мемориала».

В марте сообщалось, что полицейские нагрянули с обысками к сотрудникам «Мемориала» в Москве. Тогда они наведались к председателю совета правозащитного центра Олегу Орлову, зампредседателя Никите Петрову, председателю правления Яну Рачинскому.

Еще раньше следователи проверяли председателя «Мемориала» по статье о реабилитации нацизма. Утверждалось, что поводом для проверки стала публикация Рачинского двухгодичной давности в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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