Карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде и нескольких пригородных поселках и садоводческих товариществах из-за погибшей чайки на озере Пеньковое в областном центре. Соответствующее постановление подписано исполняющим обязанности губернатора области Сергеем Елисеевым и опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ограничительные мероприятия (карантин) по ВПГ (высокопатогенному гриппу птиц) устанавливаются на срок до 1 августа 2023 года", - говорится в постановлении.

Эпизоотическим очагом определена территория радиусом в 300 м вокруг озера Пеньковое в Калининграде, где была обнаружена заболевшая чайка. Передвижение в зону очага разрешено только специалистам "Областной станции по борьбе с болезнями животных", персоналу и транспорту, задействованному в его ликвидации. Введен запрет на охоту и лечение птиц.

Отмечается, что в зону карантина попали Калининград, 20 прилегающих поселков и садовых товариществ, Гурьевский округ (кроме территорий компаний "Балтптицепром" и "Птицеводческого комплекса "Продукты питания"). На этих территориях запрещено ввозить и вывозить инкубационное яйцо, заготавливать в ней и вывозить корма, проводить сельскохозяйственные ярмарки и мероприятия, связанные с перемещением и скоплением птиц и животных.

В апреле этого года сообщалось о введении до 1 июня карантина из-за птичьего гриппа на территории исправительной колонии №8 в Калининграде на проспекте Победы, 205. Причиной стала гибель от этого заболевания домашней курицы в подсобном хозяйстве на территории учреждения.