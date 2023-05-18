Вулканолог допустил повторение пеплопада на Камчатке

Пеплопад ранее накрывший Камчатку может снова повториться. Об этом в беседе с «РЕН ТВ» заявил вулканолог Дмитрий Мельников.

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Он напомнил, что около двух дней назад пеплопад произошел в Усть-Камчатске. Его принесло с вулкана Шивелуч, на котором 11 апреля произошло извержение, что и привело к оседанию пепла на его склонах.

«Подул сильный ветер, и он начал его переносить. При сильном ветре он будет срываться со склонов вулкана и переноситься в Усть-Камчатск, Ключи. Обработать, убрать пепел с такой территории конечно же невозможно», — отметил Мельников.