Вулканолог допустил повторение пеплопада на Камчатке
Пеплопад ранее накрывший Камчатку может снова повториться. Об этом в беседе с «РЕН ТВ» заявил вулканолог Дмитрий Мельников.
Он напомнил, что около двух дней назад пеплопад произошел в Усть-Камчатске. Его принесло с вулкана Шивелуч, на котором 11 апреля произошло извержение, что и привело к оседанию пепла на его склонах.
«Подул сильный ветер, и он начал его переносить. При сильном ветре он будет срываться со склонов вулкана и переноситься в Усть-Камчатск, Ключи. Обработать, убрать пепел с такой территории конечно же невозможно», — отметил Мельников.
При этом вулканолог указал, что оседающий пепел представляет опасность для организма человека и по ощущения при вдыхании он сопоставим с ощущением словно «вдыхается цемент».