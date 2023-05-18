Дело об убийстве в доме «скопинского маньяка» возвращено в прокуратуру

Скопинский районный суд Рязанской области вернул прокурору уголовное дело об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», для устранения нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Выявленные недостатки препятствуют рассмотрению дела по существу.

2 августа 2022 года в дом к Мохову пришли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого — 43-летнего Сергея Щукина — в краже гуся. Словесная перепалка переросла в потасовку.

По версии следствия, приятель «скопинского маньяка» Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог товарищу скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней. После этого он стал фигурантом уголовного дела об укрывательстве преступления.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. Мохов был отправлен в СИЗО, однако вскоре оказался на свободе. Кроме того, «скопинский маньяк» признал вину и содействовал расследованию.