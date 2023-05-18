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Экс-полицейских отправили в колонию за разбой на службе

Долгопрудненский городской суд приговорил троих экс-полицейских к восьми годам колонии строгого режима за насилие, взяточничество и разбой, сообщает ГСУ СК России по Подмосковью.

Экс-полицейских отправили в колонию за разбой на службе
© Мослента

По данным следствия, 5 марта 2020 года трое сотрудников полиции в квартире жителя города Долгопрудный избили его, безосновательно обвинили в торговле наркотиками и потребовали 300 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела. Пострадавший смог отдать им только 150 тысяч рублей.

«Сложность расследования заключалась в том, что фигурантами дела были действующие сотрудники полиции. Они оказывали активное противодействие и не сотрудничали со следствием», — пояснили в ведомстве.

Следователи провели более 30 допросов и множество осмотров, устроили 10 очных ставок. Спустя более трех лет им удалось доказать вину подозреваемых.

Ранее сообщалось, что бывшего замначальника Московской таможни приговорили к пяти годам колонии строгого режима за полумиллионную взятку.

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