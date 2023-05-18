$80.76+0.7887.57+0.41

В Москве заочно арестовали украинскую телеведущую Ефросинину за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинскую телеведущую Марию Ефросинину по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В Москве заочно арестовали украинскую телеведущую за фейки о ВС РФ
© Okean/Wikimedia Commons

В суде уточнили, что Ефросинина была подозреваемой по ч. 2 п. «д» ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Ей избрали меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в Россию.

Поводом для уголовного дела в отношении Ефросининой стали ее публикации в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Журналистка объявлена МВД РФ в международный розыск, Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) и режиссера Ивана Вырыпаева за распространение фейков о ВС РФ.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий