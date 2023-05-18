В Москве заочно арестовали украинскую телеведущую за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинскую телеведущую Марию Ефросинину по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

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В суде уточнили, что Ефросинина была подозреваемой по ч. 2 п. «д» ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Ей избрали меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в Россию.

Поводом для уголовного дела в отношении Ефросининой стали ее публикации в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Журналистка объявлена МВД РФ в международный розыск, Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.