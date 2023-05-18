Суд отказался приобщать письмо Пугачевой в поддержку Ройзмана

В Екатеринбурге в четверг проходит судебное заседание по делу экс-мэра Евгения Ройзмана (Минюст признал его иноагентом). Ройзмана обвиняют в дискредитации российской армии.

В выступят свидетели обвинения и защиты, затем состоятся прения, после этого политик выступит с последним словом, сообщает Ura.ru.

Адвокаты попросили приобщить к делу характеристики в поддержку Ройзмана от известных людей. Среди них — вдова первого президента РФ Наина Ельцина, певица Алла Пугачева, правозащитница Ева Меркачева, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов и другие.

При этом суд отказался приобщать к делу обращение Пугачевой, отметив, что оно не является процессуальным документом.