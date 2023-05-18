Ройзман отказался в суде от дачи показаний по своему делу

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) отказался от дачи показаний в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, который рассматривает уголовное дело о дискредитации ВС РФ, передает корреспондент ТАСС из суда.

Ройзман обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года"). По версии следствия, 1 июля 2022 года экс-мэр Екатеринбурга организовал диалог на YouTube-канале, в ходе которого убеждал адресата в негативном характере целей использования российской армии.