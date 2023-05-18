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Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман отказался в суде от дачи показаний по своему делу

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) отказался от дачи показаний в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, который рассматривает уголовное дело о дискредитации ВС РФ, передает корреспондент ТАСС из суда.

Ройзман отказался в суде от дачи показаний по своему делу
© РИА Новости

"С вашего позволения не буду", - ответил он на соответствующий вопрос судьи.

Ройзман обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года"). По версии следствия, 1 июля 2022 года экс-мэр Екатеринбурга организовал диалог на YouTube-канале, в ходе которого убеждал адресата в негативном характере целей использования российской армии.

Уголовное дело в отношении Ройзмана было возбуждено в августе 2022 года, на время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. 28 марта 2023 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

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