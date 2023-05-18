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В российском регионе загорелось здание ГИБДД

В Рязанской области загорелось здание ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В российском регионе загорелось здание ГИБДД
© Lenta.ru

По данным канала, пожар начался ночью в здании регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД на улице Ленина в городе Скопине. Пламя повредило окно и внутреннюю отделку на площади пять квадратных метров. Отмечается, что огонь потушили и никто не пострадал.

В Казани неизвестные диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге

Уточняется, что, по предварительным данным, это был поджог.

Ранее стало известно, что в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв железнодорожного полотна. В результате ЧП с рельсов сошли пять вагонов с зерном.

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