В российском регионе загорелось здание ГИБДД

В Рязанской области загорелось здание ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, пожар начался ночью в здании регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД на улице Ленина в городе Скопине. Пламя повредило окно и внутреннюю отделку на площади пять квадратных метров. Отмечается, что огонь потушили и никто не пострадал.

Уточняется, что, по предварительным данным, это был поджог.