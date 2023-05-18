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Аксенов прокомментировал сход вагонов с зерном с рельсов в Крыму

При сходе вагонов с зерном с рельсов в Крыму никто не пострадал. Так в своем Telegram-канале инцидент прокомментировал глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов прокомментировал сход вагонов с зерном с рельсов в Крыму
© РИА Новости

Ранее 18 мая стало известно, что пять вагонов с зерном сошли с путей. Предварительно, это произошло из-за взрыва на железнодорожных путях в Симферопольском районе, который произошел около 8:20 утра с Бахчисараем.

Аксенов уточнил, что на месте инцидента работают экстренные службы и зампред совмина Крыма Игорь Михайличенко.

«Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле», — рассказал глава региона.

Аналогичный инцидент произошел ранее в Брянской области — там 2 мая неизвестные подорвали железнодорожное полотно. В пресс-службе РЖД сообщили о порядка 20 вагонах грузового поезда, сошедших с путей в результате диверсии.

Telegram/tvcrimea24
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