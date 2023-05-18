Россиянина арестовали по подозрению в сборе информации для СБУ

В Биробиджане арестовали местного жителя по подозрению в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы УФСБ по Еврейской автономной области (ЕАО), мужчина сотрудничал с СБУ «на материальной основе» и собирал сведения о деятельности российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его также подозревают в поиске исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре.

Против россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.