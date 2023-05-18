$80.76+0.7887.57+0.41

Россиянина арестовали по подозрению в сборе информации для СБУ

В Биробиджане арестовали местного жителя по подозрению в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянина арестовали по подозрению в сборе информации для СБУ
© ТАСС

По данным пресс-службы УФСБ по Еврейской автономной области (ЕАО), мужчина сотрудничал с СБУ «на материальной основе» и собирал сведения о деятельности российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его также подозревают в поиске исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре.

Против россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее житель Львова получил пожизненный срок за сотрудничество с Россией. По данным СБУ, украинец корректировал российские ракетные удары по ключевым транспортным артериям и промышленным объектам региона. Его признали виновным по части 2 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины.

РИА: у офицера СБУ нашли ежедневник с секретной информацией

32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий