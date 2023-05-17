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Уголовное дело возбудили после нападения рецидивиста с ножом на инспектора ФСИН в Москве

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбудили в Москве после нападения рецидивиста с ножом на инспектора ФСИН, пришедшего к нему домой проверить соблюдение домашнего ареста. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.

Находившийся под домашним арестом рецидивист ранил сотрудника ФСИН
© РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Расследование на контроле в прокуратуре Москвы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в квартире на Кленовом бульваре мужчина ранил ножом инспектора филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Москве, который пришел к нему в связи с исполнением служебных обязанностей для осуществления контроля за решением суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Ранее 14 мая 18-летний обвиняемый около жилого дома на ул. Коломенская в ходе конфликта ранил ножом мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

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