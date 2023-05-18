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112: главу МВД ЛНР Игоря Корнета перевезли на лечение в Москве

Временно исполняющего обязанности руководителя Министерства внутренних дел Луганской народной республики Игоря Корнета перевезли на лечение в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Главу МВД ЛНР Корнета перевезли на лечение в Москве
© РИА Новости

«Генерал-майора полиции поместили в госпиталь в Коммунарке. Состояние высокопоставленного полицейского стабильно и не вызывает опасений. У него множественные осколочные ранения, но жизненно важные органы не задеты», — говорится в публикации.

Ранее врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Корнет, который пострадал из-за теракта в Луганске, находится в сознании.

До этого в Минздраве РФ заявили, что врио главы МВД ЛНР находится в тяжелом состоянии после покушения. Корнет получил ранения в результате взрыва в центре Луганска и был в реанимации. ТАСС также сообщал, что при взрыве в центре Луганска четыре человека получили ранения.

Взрыв произошел в барбершопе недалеко от здания республиканского телевидения в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске днем 15 мая. Взрывное устройство сработало в заведении на улице Демехина.

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