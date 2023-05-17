В Хорватии затопило город Обровац

В Хорватии из-за сильных ливней затопило город Обровац. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По информации агентства, уровень воды в реке достиг исторического максимума, местным жителям пришлось передвигаться на лодках.

В материале указывается, что затоплены оказались школа, часть здания городского собрания, несколько предприятий и домов.

По данным агентства, от стихии также страдает север Италии, там уже есть погибшие и пропавшие без вести.

Ранее стало известно, что наводнение обрушилось на восток Конго. Число погибших в результате стихии превысило 400 человек.