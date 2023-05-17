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Суд дал участникам крымской террористической ячейки по 12-17 лет

Суд приговорил лидера и участников крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Партия исламского освобождения» к тюремным срокам от 12 до 17 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Суд дал участникам крымской террористической ячейки по 12-17 лет
© globallookpress.com

17 мая Южный окружной военный суд приговорил Александра Сизикова к 17 годам лишения свободы по статьям об организации деятельности террористической группировки и насильственном захвате/насильственном удержании власти. Еще двое фигурантов - Алим Суфьянов и Сейран Хайрединов - получили по 12 лет каждый.

Суд установил, что в 2015 году Сизиков организовал на территории Крыма ячейку запрещенной террористической организации, в которую вступили Суфьянов и Хайрединов. Он был их лидером, определял цели и задачи, проводил собрания, на которых вел пропагандистскую работу. Одной из целей ячейки было «изменение политической системы стран, в том числе РФ».

«Партия исламского освобождения» признана террористической и запрещена во многих странах, ее члены называют своей целью устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всем мире.

В январе 2023 года в ФСБ сообщили о задержании шести членов ячейки исламистов в Крыму. В спецслужбе подчеркнули, что действия членов ячейки координировали эмиссары, находящиеся на Украине.

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