Бывший участник "Дома-2" задержан за избиение посетителя ресторана Басты

«Его били несколько человек, но кто они, я не знаю. На выходе из ресторана кто-то толкнул неизвестную девушку, она упала на асфальт, и мой брат за неё заступился. После этого его стали бить. Во время драки у него пропала сумка, а у девушки, которую толкнули, кажется, телефон украли. Брат получил черепно-мозговую травму», — объяснил он.