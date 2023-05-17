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Бывший участник "Дома-2" Даниил Быковский задержан за избиение посетителя ресторана Басты

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Даниила Быковского задержали за избиение посетителя ресторана. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Бывший участник "Дома-2" задержан за избиение посетителя ресторана Басты
© Газета.Ru

Пострадавший мужчина написал заявление на Быковского и утверждает, что тот избил его в столичном заведении «Frank by Баста» на улице Рождественка. Также избитый мужчина сообщил, что во время драки у него пропала сумка с документами.

Брат потерпевшего рассказал, что он заступился за девушку, после чего завязалась потасовка.

«Его били несколько человек, но кто они, я не знаю. На выходе из ресторана кто-то толкнул неизвестную девушку, она упала на асфальт, и мой брат за неё заступился. После этого его стали бить. Во время драки у него пропала сумка, а у девушки, которую толкнули, кажется, телефон украли. Брат получил черепно-мозговую травму», — объяснил он.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, с кем Быковский отдыхал в тот вечер в ресторане Басты. Следствие предполагает, что в избиении могли участвовать профессиональные спортсмены, с которыми часто проводит время бывший участник «Дома-2».

На Быковского составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», также по факту хищения сумки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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