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Мужчина украл телефон у пассажира метро Москвы и снял со счета 5 тысяч рублей

Мужчина украл у пассажира московского метро телефон и снял с его счета 5 тысяч рублей. Как сообщает «Вечерняя Москва», инцидент произошел в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии.

Злоумышленник, находясь в вагоне, попросил у одного из пассажиров телефон, чтобы якобы позвонить. На станции, перед закрытием дверей, он резко выскочил из вагона и убежал.

Потерпевший пытался догнать вора, однако похитителю удалось скрыться с телефоном. Позднее ограбленный заметил, что с его счета списали 5 тысяч рублей.

Полиции уже удалось задержать мужчину — им оказался 33-летний приезжий. Полиция возбудила уголовное дело, обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Массовая драка произошла в вагоне метро Москвы

Напомним, что накануне в московском метро мужчина избил девушку, за которой прошел через турникет без билета. Причиной агрессии стало замечание с ее стороны. Потерпевшая обратилась к правоохранителям и сняла побои. В столичной прокуратуре подчеркнули, что теперь мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 116 УК РФ («Побои»).

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