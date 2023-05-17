Мужчина украл у пассажира московского метро телефон и снял с его счета 5 тысяч рублей. Как сообщает «Вечерняя Москва», инцидент произошел в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии.

Злоумышленник, находясь в вагоне, попросил у одного из пассажиров телефон, чтобы якобы позвонить. На станции, перед закрытием дверей, он резко выскочил из вагона и убежал.

Потерпевший пытался догнать вора, однако похитителю удалось скрыться с телефоном. Позднее ограбленный заметил, что с его счета списали 5 тысяч рублей.

Полиции уже удалось задержать мужчину — им оказался 33-летний приезжий. Полиция возбудила уголовное дело, обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.