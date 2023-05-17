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В московском аэропорту у пассажирки из Дубая нашли радиоактивные крапленые карты

В аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали пассажирку из Дубая, пытавшуюся пронести радиоактивные крапленые карты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС России.

В московском аэропорту у пассажирки нашли радиоактивные крапленые карты
© Lenta.ru

По данным ведомства, гражданка Вьетнама прилетела в Россию и хотела незаметно пройти через «зеленый» коридор. Но сработала система радиационного контроля «Янтарь». Тогда таможенники остановили женщину и нашли в ее карманах две крапленые колоды.

Радиометр-спектрометр показал, что на картах присутствует радиоактивный изотоп калия-40, а его излучение превышает естественное в 440 раз. В пресс-службе объяснили, что такими игральными колодами пользуются мошенники. Они прячут дозиметр, и он срабатывает с близкого расстояния, помогая идентифицировать определенную карту.

В настоящий момент опасную находку изъяли и поместили в специальный сейф. Вскоре ее утилизируют.

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