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Mash: "пропавшие" при задержании вещи Некоглая нашлись в полицейском хранилище

«Пропавшие» при задержании вещи блогера Некоглая нашлись в полицейском хранилище. А. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что Николай Лебедев сам забыл их забрать, прежде чем его депортировали в Молдавию. По информации издания, в хранилище остались iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, кофта Dior, шапочка с ушами, в которой молодой человек записывал свои видео, и 25 тыс. руб. наличными. Они лежат под описью, их могут передать адвокату.

Ранее Некоглай заявил, что написал заявление в Интерпол с жалобой на пытки в России. Он также подтвердил, что написал заявление в Следственный комитет РФ с требованием наказать полицейских, проводивших его задержание в ноябре прошлого года. В случае выявления нарушений, полицейские, проводившие задержание блогера, получат наказание за превышение должностных полномочий.

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