«Пропавшие» при задержании вещи блогера Некоглая нашлись в полицейском хранилище. А. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что Николай Лебедев сам забыл их забрать, прежде чем его депортировали в Молдавию. По информации издания, в хранилище остались iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, кофта Dior, шапочка с ушами, в которой молодой человек записывал свои видео, и 25 тыс. руб. наличными. Они лежат под описью, их могут передать адвокату.