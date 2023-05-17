С башни в «Москва Сити» сорвался промышленный альпинист

С башни в «Москва Сити» упал промышленный альпинист. Он выжил, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 20-летний молодой человек мыл окна на 65-этажной башне «Санкт-Петербург».

Как говорится в публикации, падение произошло из-за того, что порвался страховочный трос. В этот момент альпинист

висел на фасаде на уровне 10 этажа. В результате он приземлился на козырек второго этажа высотки.

Альпинист был госпитализирован в Боткинскую больницу с травмами шеи, головы и ног.

В начале мая рабочий сорвался с третьего этажа на стройке в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали с множественными переломами.