Суд оставил под арестом фигурантов по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Центральный районный суд оставил под стражей до 10 июля бывшего главу управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева, обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Таким образом, они проведут в заключении более пяти лет с момента их ареста в 2018 году, передает в среду корреспондент ТАСС из зала суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражей Мамонтову и Терентьеву была избрана весной 2018 года. В последний раз арест продлевался судом до 9 июня 2023 года. В связи с тем, что подсудимые в среду выступают с последним словом, а суд удалится в совещательную комнату для внесения приговора, возник вопрос об избрании меры пересечения до оглашения приговора.

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"Суд учитывает возможность подсудимого скрыться. Таким образом, мера пресечения, избранная ранее, не подлежит изменению. Продлить срок содержания под стражей <...> на один месяц до 10 июля 2023 года", - сказала судья.

Сторона защиты при этом считает, что подсудимые характеризовались положительно, а также не могут повлиять на ход следствия, так как рассмотрение дела практически завершено. В последнем слове Терентьев и Мамонтов не признали вину и попросили суд вынести оправдательный приговор. Также они выразили соболезнования родным погибших при пожаре.

Окончательное судебное решение по делу будет оглашено в 14:00 (10:00 мск) 27 июня.

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