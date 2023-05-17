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Продюсера Александра Роднянского заочно арестовали в России

В Москве суд заочно арестовал продюсера Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по обвинению в распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Продюсера Александра Роднянского заочно арестовали в России
© РИА Новости

Подсудимый объявлен в розыск. Аналогичное решение принято в отношении режиссера Ивана Вырыпаева.

Роднянский объявлял об отказе работать в России и подчеркивал, что не будет заниматься фильмами и сериалами на русском языке. По его словам, у него есть планы, связанные с Украиной.

Продюсер подчеркнул, что «сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ» на английском и других языках.

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