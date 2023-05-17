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В ЦБ выявили новую схему по обману россиян

Мошенники разработали новую схему по обману граждан — теперь они притворяются агентами известных финансовых организаций по инвестированию. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, пишет РИА Новости.

В ЦБ выявили новую схему по обману россиян
© РИА Новости

Он пояснил, что если раньше преступники делали левые сайты, похожие на официальные страницы компаний, выдавая их за настоящие, то теперь просто предлагают свои псевдоуслуги под именем знаменитого бренда.

«Раньше они делали сайт, похожий на известный финансовый бренд, а сейчас они рассказывают, что являются агентами либо представителями финансовой организации, чаще банков», — сказал Лях.

Он уточнил, что в последнее время самое большое количество жалоб от инвесторов поступает именно по этой проблеме. Мошенники выдумали новую схему, не вызывающую подозрение у жертвы. При этом они не допускают клиентов к самому процессу инвестирования. Их цель — сразу вытащить деньги, пока человек не начал сомневаться, действительно ли они работают на финансовую организацию.

Лях подчеркнул, что мошенники предлагают жертве отправить деньги для «пополнения торгового счета» на карту физического лица, а результаты «инвестирования» будут сообщаться либо в разговоре по телефону, либо в переписке по электронной почте или в мессенджере.

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