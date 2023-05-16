В Люберцах нашли упавший беспилотник

Уточняется, что беспилотник MAVIC-3 обнаружил охранник медцентра во время утреннего обхода. Разбитый дрон он увидел в траве. При осмотре в беспилотнике не обнаружили ни батареи, ни флешки. На место были вызваны специалисты. Они не обнаружили на беспилотнике взрывчатку и увезли его на экспертизу.