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США пообещали 10 миллионов долларов за одного российского хакера

Госдеп США объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы помочь найти россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого Вашингтоном в кибервымогательствах. Об этом сообщает РИА Новости.

США пообещали 10 миллионов долларов за российского хакера
© Lenta.ru

Уточняется, что россиянину уже предъявлены обвинения. Более того, против него введены санкции Министерства финансов США.

«Мы предпринимаем эти действия против Матвеева в связи с его участием в кибервымогательствах против правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру», — сказано в заявлении.

Помимо этого, Госдеп обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников, так как она стала для них «безопасной гаванью». По мнению Вашингтона, хакеры могут безнаказанно проводить операции против США и их партнеров.

Матвеев родился в 1992 году, прописан в Калининграде. Он работает под псевдонимами BORISELCIN и WAZAWAKA.

В октябре российская хакерская группировка Killnet обрушила правительственные сайты ряда штатов США. Согласно данным, атаке подверглись официальные ресурсы Алабамы, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Флориды, Аляски, Гавайев, Айдахо, Индианы, Канзаса, Кентукки и Миссисипи.

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