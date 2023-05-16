США пообещали 10 миллионов долларов за российского хакера

Госдеп США объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы помочь найти россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого Вашингтоном в кибервымогательствах. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что россиянину уже предъявлены обвинения. Более того, против него введены санкции Министерства финансов США.

«Мы предпринимаем эти действия против Матвеева в связи с его участием в кибервымогательствах против правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру», — сказано в заявлении.

Помимо этого, Госдеп обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников, так как она стала для них «безопасной гаванью». По мнению Вашингтона, хакеры могут безнаказанно проводить операции против США и их партнеров.

Матвеев родился в 1992 году, прописан в Калининграде. Он работает под псевдонимами BORISELCIN и WAZAWAKA.