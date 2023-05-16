Стало известно о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР

"Погибших в результате подрыва нет, ранено восемь человек: семь госпитализировали сразу, еще один - обратился в больницу позже. Состояние четверых человек остается тяжелым, но стабильным. Медики делают все возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии. Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании", - написал глава региона во вторник в Telegram-канале. Пасечник добавил, что всем пострадавшим помощь оказывается в полном объеме.