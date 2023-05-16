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Пасечник подтвердил, что глава МВД ЛНР находится в сознании

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что глава МВД республики Игорь Корнет, пострадавший накануне в результате взрыва в Луганске, находится в сознании.

Стало известно о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР
© РИА Новости

Ранее ТАСС сообщили в медицинских кругах, что Корнет находится в сознании после перенесенной операции.

"Погибших в результате подрыва нет, ранено восемь человек: семь госпитализировали сразу, еще один - обратился в больницу позже. Состояние четверых человек остается тяжелым, но стабильным. Медики делают все возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии. Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании", - написал глава региона во вторник в Telegram-канале. Пасечник добавил, что всем пострадавшим помощь оказывается в полном объеме.

Покушение на главу МВД ЛНР было совершено днем 15 мая в центре Луганска. По версии следствия, в помещении парикмахерской на улице Демехина, где находился Корнет, взорвалась граната. СК РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь врио министра.

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