На газопроводе «Ямбург — Елец — 1» произошло возгорание

На ремонтируемом участке газопровода «Ямбург — Елец — 1», принадлежащем «Газпрому», произошло возгорание, есть погибший. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаз Югорск».

В компании уточнили, что воспламенение газа произошло в 12:30 в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще пять — пострадали. Им всем оказали медицинскую помощь и госпитализировали.