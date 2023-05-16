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СМИ сообщили о взрыве на газопроводе в ХМАО

Telegram-канал «112» сообщает, что днем во вторник, 16 мая, на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв. Известно о пяти пострадавших.

На газопроводе в ХМАО прогремел взрыв
© РИА Новости

По данным «112», на участке газопровода «Елец-1» в Белоярском районе произошла авария. Участок расположен примерно в 30 километрах от поселка Лыхма.

Источник ТАСС в экстренных службах также сообщает о пяти пострадавших. По данным агентства, причиной стало возгорание на неработающей нитке магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Югорск».

В декабре 2022 года взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород, по которому газ поставляется в том числе и в Европу. Жертвами стали три человека, один пострадал. Взрыв произошел во время проведения технических работ, следователи возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.

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