На газопроводе в ХМАО прогремел взрыв

Telegram-канал «112» сообщает, что днем во вторник, 16 мая, на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв. Известно о пяти пострадавших.

По данным «112», на участке газопровода «Елец-1» в Белоярском районе произошла авария. Участок расположен примерно в 30 километрах от поселка Лыхма.

Источник ТАСС в экстренных службах также сообщает о пяти пострадавших. По данным агентства, причиной стало возгорание на неработающей нитке магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Югорск».