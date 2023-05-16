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СМИ: Крупный пожар произошел в Москве в районе Перово

В Москве в районе Перово начался крупный пожар. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев.

Согласно неподтвержденной информации, возгорание произошло на стоянке за заводом «Москвич» на Южнопортовой улице.

По данным Mash, площадь пожара составляет 70 квадратных метров. Как стало известно Telegram-каналу, оперативные службы уже выехали на место ЧП.

В понедельник, 15 мая, на первом этаже жилого дома на северо-востоке Москвы вспыхнул пожар. В результате восемь человек были спасены, шесть — эвакуированы, один человек скончался — это женщина 1956 года рождения. Также пострадал мужчина 1985 года рождения. Пожар возник на Заповедной улице.

Также накануне произошел пожар около магазина «Перекресток» на юго-западе столицы. Возгорание возникло на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. Из горящего здания эвакуировали около 120 человек.

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