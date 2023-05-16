ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС РФ

ФСБ России задержала за шпионаж гражданку Украины, собиравшую сведения о российских вооруженных силах. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ", - сообщили в ЦОС.
Как рассказали в ФСБ, у задержанной "изъяты технические средства, в которых были обнаружены геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ "Восток", принимавшей участие в специальной военной операции на территории Киевской области Украины". Передача этих сведений представителям иностранного государства была использована против безопасности РФ.
Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. В настоящее время подозреваемая заключена под стражу.