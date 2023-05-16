ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС РФ

ФСБ России задержала за шпионаж гражданку Украины, собиравшую сведения о российских вооруженных силах. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ", - сообщили в ЦОС.

Как рассказали в ФСБ, у задержанной "изъяты технические средства, в которых были обнаружены геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ "Восток", принимавшей участие в специальной военной операции на территории Киевской области Украины". Передача этих сведений представителям иностранного государства была использована против безопасности РФ.