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Бывший топ-менеджер Audi признал вину по делу о "дизельном скандале"

Бывший топ-менеджер германской компании Audi, входящей в концерн Volkswagen Group, Руперт Штадлер дал признательные показания по делу о "дизельном скандале". Об этом во вторник сообщил портал FOCUS online.

Бывший топ-менеджер Audi признал вину по делу о "дизельном скандале"
© globallookpress.com

По его информации, окружной суд в Мюнхене пообещал Штадлеру условный срок, если он признает себя виновным и заплатит штраф в размере €1,1 млн.

Ранее бывший топ-менеджер отвергал обвинения в мошенничестве в связи с "дизельным скандалом".

В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Прокуратура Брауншвейга обвиняет экс-главу Volkswagen Мартина Винтеркорна и еще четырех человек в мошенничестве и нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. По версии следствия, Винтеркорн знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было "необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов" дизельных машин, говорилось в сообщении прокуратуры.

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