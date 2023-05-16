Бывший топ-менеджер Audi признал вину по делу о "дизельном скандале"
Бывший топ-менеджер германской компании Audi, входящей в концерн Volkswagen Group, Руперт Штадлер дал признательные показания по делу о "дизельном скандале". Об этом во вторник сообщил портал FOCUS online.
По его информации, окружной суд в Мюнхене пообещал Штадлеру условный срок, если он признает себя виновным и заплатит штраф в размере €1,1 млн.
Ранее бывший топ-менеджер отвергал обвинения в мошенничестве в связи с "дизельным скандалом".
В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.
Прокуратура Брауншвейга обвиняет экс-главу Volkswagen Мартина Винтеркорна и еще четырех человек в мошенничестве и нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. По версии следствия, Винтеркорн знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было "необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов" дизельных машин, говорилось в сообщении прокуратуры.