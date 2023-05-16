Бывший топ-менеджер Audi признал вину по делу о "дизельном скандале"

Бывший топ-менеджер германской компании Audi, входящей в концерн Volkswagen Group, Руперт Штадлер дал признательные показания по делу о "дизельном скандале". Об этом во вторник сообщил портал FOCUS online.

По его информации, окружной суд в Мюнхене пообещал Штадлеру условный срок, если он признает себя виновным и заплатит штраф в размере €1,1 млн.

Ранее бывший топ-менеджер отвергал обвинения в мошенничестве в связи с "дизельным скандалом".

В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.