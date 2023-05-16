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Блогер Некоглай написал заявление на полицейских, проводивших его задержание

Блогер Некоглай написал заявление в Следственный комитет РФ с требованием наказать полицейских, проводивших его задержание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блогер Некоглай написал заявление на полицейских, проводивших его задержание
© Кадр из видео/ПУШКА/Youtube

Уточняется, что блогер в своем заявлении утверждает, что при задержании сотрудники правоохранительных органов изъяли у него два смартфона IPhone, кофту Dior, 25 тыс. рублей и ободок с ушами, в котором он часто появлялся на стримах. Сотрудники СК уже начали проверку. В случае выявления нарушений, полицейские, проводившие задержание блогера, получат наказание за превышение должностных полномочий.

В начале ноября 2022 года Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) снял ролик, в котором обыграл действия российского военного, который отбросил от себя падающие с беспилотника гранаты. В качестве музыкальной темы он использовал кавер песни «Распутин» группы Boney M.

Позже Пресненский суд признал блогера виновным в нарушении миграционного законодательства, а 24 ноября 2022 года Некоглай, гражданин Молдавии, был выдворен из России. Сам блогер сообщал, что перед депортацией полицейские избили и обрили его налысо в отделении, а после заставили на коленях извиняться за видео с пародией.

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