Блогер Некоглай написал заявление на полицейских, проводивших его задержание
Блогер Некоглай написал заявление в Следственный комитет РФ с требованием наказать полицейских, проводивших его задержание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что блогер в своем заявлении утверждает, что при задержании сотрудники правоохранительных органов изъяли у него два смартфона IPhone, кофту Dior, 25 тыс. рублей и ободок с ушами, в котором он часто появлялся на стримах. Сотрудники СК уже начали проверку. В случае выявления нарушений, полицейские, проводившие задержание блогера, получат наказание за превышение должностных полномочий.
В начале ноября 2022 года Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) снял ролик, в котором обыграл действия российского военного, который отбросил от себя падающие с беспилотника гранаты. В качестве музыкальной темы он использовал кавер песни «Распутин» группы Boney M.
Позже Пресненский суд признал блогера виновным в нарушении миграционного законодательства, а 24 ноября 2022 года Некоглай, гражданин Молдавии, был выдворен из России. Сам блогер сообщал, что перед депортацией полицейские избили и обрили его налысо в отделении, а после заставили на коленях извиняться за видео с пародией.