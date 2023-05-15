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Муж и жена до смерти избили знакомого в Подмосковье

Муж и жена до смерти избили своего знакомого в подмосковном городе Дмитров, сообщает ГСУ СК России по Московской области. 47-летнему мужчине и его 40-летней супруге предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Муж и жена до смерти избили знакомого в Подмосковье
© Мослента

По данным следователей, конфликт между супругами и их знакомым произошел в субботу, 13 мая, у них дома. В ходе ссоры муж и жена избили оппонента руками и ногами. Когда он перестал оказывать сопротивление, хозяева квартиры вынесли его на лестничную клетку. Там мужчина скончался от полученных травм.

На допросе обвиняемые признали свою вину. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде об аресте супругов.

Ранее избитая подростками пенсионерка умерла от сердечного приступа в Красноармейске.

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