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Жителя Коми арестовали за поджог здания ФСБ в Усинске

Житель города Усинска в Республике Коми арестован по делу о теракте - поджоге здания УФСБ в Усинске, совершенном в ночь на 11 мая. Он заключен под стражу на два месяца, сообщил Усинский городской суд.

Жителя Коми арестовали за поджог здания ФСБ в Усинске
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"Усинским городским судом рассмотрено ходатайство СУ СК РФ по Коми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Усинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт")", - говорится в сообщении суда.

По версии следствия, обвиняемый Евгений Заболотный в ночь на 11 мая совершил поджог здания УФСБ России в Усинске с использованием самодельных зажигательных изделий с легковоспламеняющейся жидкостью по типу коктейля Молотова, то есть совершил террористический акт в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.

Заболотный арестован по 11 июля 2023 года включительно, сообщил суд.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, в результате поджога незначительно повреждены часть окна и стены здания. Арестованный по обвинению в совершении теракта Заболотный - это 29-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, официально не трудоустроенный.

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