Telegram-канал «112» сообщил, что днем в понедельник, 15 мая, в магазине «Перекресток» на бульваре Адмирала Ушакова в Москве произошел взрыв. На место происшествия выехали экстренные службы.

Очевидцы рассказали каналу о сильном задымлении.

Источник ТАСС в экстренных службах назвал предварительной причиной происшествия взрыв газового баллона. Агентство отмечает, что после взрыва в здании начался пожар.

Здание, в котором произошел взрыв, не газифицировано, заявили агентству в Мосгазе.

По данным РИА Новости, из супермаркета эвакуировали сотрудников и посетителей. Рядом с ТЦ в Южном Бутово загорелся мусорный контейнер, пожар уже потушен.

Информации о пострадавших пока нет.