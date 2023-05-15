Появились подробности происшествия в московском «Перекрестке»
Telegram-канал «112» сообщил, что днем в понедельник, 15 мая, в магазине «Перекресток» на бульваре Адмирала Ушакова в Москве произошел взрыв. На место происшествия выехали экстренные службы.
Очевидцы рассказали каналу о сильном задымлении.
Источник ТАСС в экстренных службах назвал предварительной причиной происшествия взрыв газового баллона. Агентство отмечает, что после взрыва в здании начался пожар.
Здание, в котором произошел взрыв, не газифицировано, заявили агентству в Мосгазе.
По данным РИА Новости, из супермаркета эвакуировали сотрудников и посетителей. Рядом с ТЦ в Южном Бутово загорелся мусорный контейнер, пожар уже потушен.
Информации о пострадавших пока нет.
Бульвар Адмирала Ушакова расположен в Юго-Западном административном округе столицы на территории района Южное Бутово.