Неизвестные заминировали опору линии электропередачи (ЛЭП) в подмосковном Климовске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

У опоры ЛЭП обнаружили коробку с проводами, которые уходят под землю. Отмечается, что рядом с ней также находится дорога. Сейчас на месте происшествия работают саперы и сотрудники ФСБ.

Напомним, что 1 мая в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе. Позднее губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что возле еще одной опоры обнаружили «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство».