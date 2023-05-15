В Климовске неизвестные заминировали опору ЛЭП
Неизвестные заминировали опору линии электропередачи (ЛЭП) в подмосковном Климовске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
У опоры ЛЭП обнаружили коробку с проводами, которые уходят под землю. Отмечается, что рядом с ней также находится дорога. Сейчас на месте происшествия работают саперы и сотрудники ФСБ.
Напомним, что 1 мая в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе. Позднее губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что возле еще одной опоры обнаружили «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство».
В результате диверсии электроснабжение населенных пунктов и инфраструктуры нарушено не было. Как сообщали СМИ, для подрыва использовали электродетонатор с таймером. Масса использованного самодельного взрывного устройства составила 300 граммов.